FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.08.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

019 XFRA AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD

VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1