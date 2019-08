Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf hat sich wie erwartet im zweiten Quartal abgeschwächt. Im ersten Halbjahr stiegen die Erlöse bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- oder Verkäufe um 4,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, wie Beiersdorf am Dienstag in Hamburg mitteilte. In den ersten drei Monaten lag das Plus noch bei 6 Prozent. Das Konsumentengeschäft mit der Marke Nivea konnte dabei deutlich stärker zulegen als die Klebstoffsparte Tesa.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich von 585 Millionen auf 593 Millionen Euro, die entsprechende Marge sank hingegen wegen des laufenden Investitionsprogramms von 16,2 Prozent auf 15,4 Prozent. Nach Steuern verdiente Beiersdorf mit 417 Millionen rund 10 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose wurde bestätigt./nas/jha/

ISIN DE0005200000

AXC0047 2019-08-06/07:57