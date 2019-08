Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 7 auf 10 Euro angehoben. Das neue Anlagevotum reflektiere die bessere Absicherung der Fluggesellschaft gegen steigende Treibstoffpreise und das günstigere Treibstoffumfeld an sich, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verfolge die Airline eine glaubwürdige aber ehrgeizige Strategie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2019 und 2020 um bis zu 25 Prozent./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-08-06/07:55

ISIN: FR0000031122