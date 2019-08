Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das zweite Quartal sei für den Post- und Logistikkonzern in einem schwierigen Marktumfeld solide gewesen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsenserwartungen übertroffen und der Ausblick sei leicht erhöht worden./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 07:41 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

