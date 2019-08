Aschheim (München) (ots) -



- Wirecard erweitert Kooperation mit lastminute.com, Teil der lm

group, und übernimmt die weltweite Zahlungsakzeptanz

- Die lm group verzeichnete zuletzt einen globalen

Brutto-Transaktionswert von 2,3 Milliarden Euro Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, baut seine Zusammenarbeit mit lastminute.com aus und übernimmt die Zahlungsakzeptanz für den Online-Reise- und Freizeitanbieter als einer der offiziellen Acquiring-Partner. Neben der Herausgabe von B2B- und B2C-Travel Cards wickelt Wirecard nun die auf lastminute.com getätigten Zahlungen über die eigene digitale Financial Commerce Platform ab.



lastminute.com, Teil der lm group, eines der führenden europäischen Reiseunternehmen mit einem breiten Markenportfolio und vielfältigen Reisedienstleistungen, arbeitet seit mehreren Jahren mit Wirecard im Bereich Supplier and Commission Payments (SCP) für Tochtergesellschaften von lastminute.com zusammen. Im Jahr 2018 wurde zudem gemeinsam die lm Card auf den Markt gebracht, eine Multi-Currency-Visa-Karte für Reisende.



Die Kooperation hat sich jetzt auf internationaler Ebene weiterentwickelt: Dank Wirecard bietet lastminute.com eine schnelle, sichere und zuverlässige Zahlungsakzeptanz sowohl für Händler als auch für Verbraucher.



Die lm group verzeichnete zuletzt einen globalen Brutto-Transaktionswert von rund 2,3 Milliarden Euro und profitiert damit von dem wachsenden Trend, Reisedienstleistungen online zu buchen: Statista zufolge wird die Zahl der Verbraucher, die einen Online-Reisebuchungsservice unter anderem für Pauschalreisen, Hotels und Ferienhäuser nutzen, zwischen 2018 und 2023 um 28 Prozent steigen. Im gleichen Zeitraum wird ein Wachstum von 35 Prozent bei der Anzahl der Kunden erwartet, die Mobilitätsdienste wie Flüge, Züge, Mietautos und Busse online buchen. Weltweit wird der Umsatz für den eTravel-Markt bis 2023 rund 1,3 Billionen Euro erreichen.



"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit lastminute.com zu erweitern und das Unternehmen vollumfänglich auf unsere digitale Financial Commerce Platform einzubinden", sagt Jan Rübel, Head of Sales, Travel & Mobility, bei Wirecard. "Mit lastminute.com verbindet uns eine langjährige Erfolgsgeschichte maßgeschneiderter digitaler Finanzdienstleistungen. Dadurch dass auch die Zahlungsprozesse auf lastminute.com nun absolut nahtlos, digital und zuverlässig erfolgen, können sich Verbraucher voll und ganz auf die Vorfreude auf ihren Traumurlaub konzentrieren. Wir freuen uns darauf, auch künftig unsere Geschäftsbeziehung mit lastminute.com weltweit weiter auszubauen."



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über lm group:



Die lm group gehört zu den weltweit führenden Anbietern in der Online-Reiseindustrie und betreibt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Gruppe ist es, das relevanteste und inspirierendste Reiseunternehmen zu sein, das sich der Verbesserung des Lebens der Reisenden verschrieben hat. Jeden Monat erreicht die Gruppe 60 Millionen Nutzer auf allen ihren Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern), die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1.200 Personen arbeiten gerne für uns und tragen dazu bei, unseren Kunden ein umfassendes und inspirierendes Angebot an reisebezogenen Produkten und Dienstleistungen anzubieten. lastminute.com N.V. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Tickersymbol LMN an der SIX Swiss Exchange notiert ist.



