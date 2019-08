Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Gamesa von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,00 auf 15,30 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung reflektiere seine optimistischeren Aussichten für Windkraftanlagen auf See, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet für diesen Markt bis zum Jahr 2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 20 Prozent und hält Siemens Gamesa deshalb für ein attraktives Langfrist-Investment./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 21:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-08-06/08:03

ISIN: ES0143416115