Der Ausverkauf des DAX hat sich auch zu Wochenbeginn fortgesetzt. Diesmal ging es um 1,8 Prozent für den deutschen Leitindex nach unten. Er schloss bei 11.658 Punkten und damit nur noch leicht über der wichtigen 200-Tage-Linie. Marktidee: Gold. In Krisenzeiten suchen Anleger gerne sichere Häfen. Eine beliebte Wahl ist da Gold. Zurecht, wie die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt. Der Goldpreis profitierte von den Unsicherheiten an den Märkten und zog kräftig an. Gestern kamen dann aus technischer Sicht noch positive Impulse. Der Goldpreis stieg über eine wichtige Marke bis auf ein neues Sechs-Jahres-Hoch.