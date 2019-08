Starbucks - GAP-Close als Einstiegschance?

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Der Kaffeehausketten-Betreiber bietet in den weltweiten Filialen neben frisch gerösteten Kaffeegetränken und hochwertigen handgefertigten Kaffee- und Teeprodukten auch kalte Mixgetränke, verschiedene Back- und Süßwaren, Fruchtsäfte, Snackboxen mit frischen Salaten und Wraps sowie Zubehörprodukte wie Tassen und Trinkbehälter an. In einigen Regionen bieten die Starbucks Evenings Locations abends auch verschiedene Wein- und Biersorten an. Die Aktie von Starbucks befindet sich im Aufwärtstrend über dem EMA 20 und dem EMA 50. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen eröffntet der Kaffee-Konzern mit einem GAP-UP.In der Gesamtmarktkorrektur könnte das Kapital in defensive Titel wie Starbucks fließen. Aktuell korrigiert die Aktie des Kaffeehaus-Betreibers in einer Bullen-Flagge. Das GAP bei 91 USD könnte geschlossen werden. In diesem Bereich verläuft auch der EMA 20. Wenn die Aktie hier bounced, sollte die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt werden. Sollte der EMA 20 nachhaltig nach unten gebrochen werden, ist das Setup hinfällig.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn Starbucks das GAP schließt und die Aktie danach wieder nach oben dreht. Es sollte abgewartet werden bis sich Intraday ein Einstiegs-Setup bildet. Als Stopp würde sich dann für aggressivere Trader der Bereich unter dem EMA 20 anbieten. Defensivere Anleger könnten der Aktie mehr Spielraum geben und den Stopp unter das letzte Tief bei 89 USD setzen.Meine Meinung zu Starbucks ist BULLISCH