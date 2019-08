"Die Autobranche hat mehrere strukturelle Probleme. Dieselskandal, schlechte Reputation, Klimadebatte. Der Übergang zur E-Mobilität. Und die Nachfrage wie in China ist nicht mehr so groß", sagt Robert Halver von der Baader. Der Kapitalmarktexperte sieht aber VW (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) als "Stehaufmännchen". Mehr Details im Interview bei Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

