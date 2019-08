Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX leicht fester erwartetDie heimische Börse dürfte sich am Dienstag etwas von ihren kräftigen Vortagesverlusten erholen.Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,2 Prozent höher bei 11.680 Zählern.2. Börsen in Asien geben nachDie Aktienmärkte in Fernost müssen am Dienstag Verluste ausweisen.Der japanische Leitindex Nikkei ...

