Kellogg - Gefrühstückt wird auch noch in Krisenzeiten!

Pullback Strategie

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US4878361082Das 1906 in Battle Creek, Michigan, gegründete Unternehmen vertreibt Getreideprodukte, speziell Frühstücksflocken. Der wohl bekannteste Cerealien-Hersteller der Welt konnte mit den Veröffentlichung der Quartalszahlen am 01.08.2019 positiv überraschen, was Anleger mit einem Aufwärtsgap von ca. 5 % honorierten. Durch diesen Kurssprung wurde der der Widerstandsbereich rund um 60,45 USD gebrochen und fungiert nun als Unterstützung. Ebenfalls in diesem Bereich befindet sich die Gapunterkante sowie dürfte im Laufe dieser Woche der EMA 9 aufschließen.Die Aktie hält sich in diesem sehr schwachen und schwierigen Marktumfeld ausgezeichnet und hat fundamental starke Zahlen im Rücken. Findet die Korrektur im Unterstützungsbereich rund um den EMA 9, die Gapkunterkante und der horizontalen Unterstützungslinie rund um das alte Verlaufshoch von 60,45 USD ein Ende, könnten Anleger vom derzeit gestarteten Bounce im Gesamtmarkt profitiert werden. Höchste Alarmbereitschaft gilt, sobald der Gesamtmarkt die Zwischenkorrektur beendet und wieder in Shortrichtung abdreht.Interessierte Investoren warten den Pullback bis in den genannten Unterstützungsbereich ab und könnten sich auf mögliche Intradaysetups in kleineren Zeiteinheiten konzentrieren. Sollte sich beispielsweise eine 1-2-3 Abfolge mit höheren Hochs und höheren Tiefs im M30 Chart bilden, könnte dies als Einstieg mit einem Stopp-Loss unter der Unterstützung von 60,45 USD genutzt werden.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in K