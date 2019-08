Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Schlechter kann der Start in eine neue Handelswoche kaum laufen. An der Wall Street rauschten die Märkte förmlich ab. Und auch am deutschen Markt ging es weiter nach unten. Schlechte Voraussetzungen für den heutigen Handelstag. Bei den Einzelthemen geht es heute um Apple, Amazon, Alibaba, Gold, Barrick Gold, Adidas, Linde und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.