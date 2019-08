Damit sollte die Adidas-Aktie in einer bevorstehenden Korrektur ohnehin die seit geraumer Zeit stark überkaufte Situation sukzessive abbauen, glücklicherweise orientiert sich das Wertpapier noch ziemlich genau an den Fibonacci-Retracements. Das macht die Auswertung insofern einfacher und für den Investor sicherer. Die Gefahr bald wieder anziehenden Notierungen dürfen jedoch auch nicht außer Acht gelassen werden, einen voreiligen Vorstoß der Bullen haben wir bereits in der Vorwoche mit einem Kursanstieg über das Niveau von 283,15 Euro gesehen. Verkäufer holten zu euphorische Investoren jedoch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen runter und zeigten ihnen übergeordnet, wo es jetzt wieder langgeht. Orientierungshalber können sich Anleger noch einmal die letzte charttechnische Besprechung vom 22. Juli 2019: "Adidas geht die Puste aus!" zu Adidas ansehen.

Der Markt kippt und Adidas mit ihm

Aus dem Stand heraus sind in der Adidas-Aktie nun direkte Abgaben in den Bereich des 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracements ...

