RACE mit Vollbremsung. Kurzer Boxenstopp oder gar Totalschaden bei der Scuderia? Ist in Maranello Sand im Getriebe?

Symbol:ISIN: NL0011585146: Die Aktie des aus steuerlichen Gründen offiziell in den Niederlanden ansässige italienischen Sportwagenherstellers erlebt seit Anfang des Jahres einen stabilen Aufwärtstrend mit den 20er-EMA über dem 50er-EMA. Erst in der zweiten Juli-Hälfte durchschritt die Kurslinie zunächst den 20er-EMA und trotz guter Earnings in der vergangenen Woche auch den 50er-EMA. Das Wachstum bei Umsatz und Gewinn war etwas reduziert und auch durch Währungsgewinne etwas aufgehübscht. Im Zuge der allgemeinen Turbulenzen beteiligte sich das Unternehmen am Kursrutsch und verlor knapp 9 Prozent von Mitte Juli.Ferrari ist ein starke Marke mit grundsätzlich soliden Zahlen. Zu erwarten ist, dass die Kurse wieder steigen sobald es wieder positive Nachrichten zum Unternehmen selbst gibt und eine allgemeine Kurserholung eintritt. Anleger können dann zu extrem günstigen Kursen einsteigen. Auf jeden Fall sollte man vermeiden, zu früh und sprichwörtlich „ins fallende Messer“ zu greifen. Derzeit ist nicht abzusehen wie weit die Kurse noch runtergehen.Gemäß der Bottom-Fischer-Strategie warten wir ab bis die gleitenden Durchschnitte wieder gekreuzt werden. Risikofreudige Investoren steigen schon beim 50er-EMA ein. Wer vorsichtiger ist, wählt den 20er-EMA. Wichtig ist ein Stopp Loss, der der Kursentwicklung nachgezogen werden sollte – um Überraschungen zu vermeiden am besten mit einem Trailing Stopp.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/kriegt-ferrari-noch-die-kurve/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in RACE.