Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Puma SE von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 72 Euro angehoben. Der globale Sportartikelmarkt wachse neuerdings schneller als erwartet, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund zieht sie die Puma-Aktie jener von Adidas vor. Bei Adidas sei zuviel schon eingepreist, bei Puma jedoch dürfte noch mehr kommen. Bei Puma rechnet sie binnen drei Jahren mit einem jährlichen Gewinnwachstum je Aktie um mehr als 25 Prozent, bei Adidas nur mit 10 Prozent./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 21:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0074 2019-08-06/08:58