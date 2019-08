Die Filmreihe Marvel Cinematic Universe war ein großer Erfolg für Disney (WKN:855686). Das Unternehmen will von diesem Erfolg profitieren, indem es die exklusive Original Marvel-Serie für Disney+ mit den Filmen verbindet. Die nächste Phase der Marvel-Filme beginnt im nächsten Sommer mit Black Widow, und im Herbst wird Disney eine neue Serie, The Falcon and the Winter Soldier, exklusiv auf Disney+ veröffentlichen; 2021 werden drei weitere Marvel-Serien auf dem neuen Streaming-Service ausgestrahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...