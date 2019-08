Von Anthony Shevlin

PARIS (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi spricht mit dem chinesischen IT-Konzern Tencent über eine strategische Investition in Vivendis Musiksparte Universal Music Group (UMG). Die beiden Konzerne haben Vorverhandlungen aufgenommen, wie die Vivendi SA mitteilte.

Die diskutierte Investition belaufe sich auf 10 Prozent des Aktienkapitals von UMG. Die Musiksparte habe auf vollständig verwässerter Basis dabei eine vorläufige Equity-Bewertung von 30 Milliarden Euro. Tencent würde zudem eine einjährige Call-Option erhalten, um weitere 10 Prozent der Anteile zum gleichen Preis und den gleichen Konditionen zu erwerben.

"Vivendi ist sehr daran gelegen, eine verstärkte Zusammenarbeit zu prüfen, die UMG helfen könnte, die Wachstumschancen zu nutzen, die die Digitalisierung und die Erschließung neuer Märkte bieten", teilte Vivendi mit und fügte hinzu, über die Partnerschaft eine Wertschöpfung sowohl für sich selbst als auch für Tencent anzustreben.

Die Transaktion hängt noch von einer Due-Diligence-Prüfung mit. Vivendi will zudem den Prozess zum Verkauf weiterer Minderheitsbeteiligungen an UMG an andere potenzielle Partner fortsetzen.

