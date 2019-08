Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US ISM PMI Non-Manufacturing hat sich im Juli noch etwas weiter abgeschwächt, so die Analysten der Nord LB. Diese Entwicklung sei nicht wirklich eine größere Überraschung. Der wichtige nordamerikanische Stimmungsindikator zeige aber noch immer klar Wachstum an. Bemerkenswert sei der Anstieg der Arbeitsmarktkomponente. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...