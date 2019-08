Nach dem Kursrutsch zum Wochenstart dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächs stabil zeigen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte vor Xetra-Handelsstart ein Plus von 0,4 Prozent auf 11.710 Punkte. Am Vortag hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer 1,8 Prozent eingebüßt. Der EuroStoxx 50 -0,04% als Leitindex der Eurozone wird am Dienstagmorgen ebenfalls ...

