Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Deutschen Post nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die leicht erhöhte Prognose sowie die Belebung im deutschen Post- und Paketgeschäft dürften Anklang bei den Anlegern finden, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Allerdings sei die überraschend gute Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebit) im deutschen Post- und Paketgeschäft von den etwas schwächeren anderen Sparten teilweise wieder zunichte gemacht worden./men/mis

