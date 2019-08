Der Finanzinvestor KKR hat 20 % wohl sicher. Damit ist das Angebot an die Aktionäre wohl angenommen. Noch nicht entschieden ist, ob die Springer-Aktie damit aus dem Markt genommen wird. Es wäre schlicht schade. Die endügltige Entscheidung steht in Kürze an.



