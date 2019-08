Die letzten Handelstage haben die Nerven der Anleger auf eine harte Probe gestellt. Innerhalb von 48 Stunden ist der DAX um 600 Punkte gefallen. Immerhin konnte der deutsche Leitindex am Montag zum Handelsende die wichtige 200-Tage-Linie verteidigen. Am Dienstag deutet sich an der Frankfurter Börse eine freundliche Eröffnung an, doch die Gefahr ist damit längst nicht beseitigt.Der DAX schloss gestern bei 11.658 und damit 17 Zähler oberhalb der 200-Tage-Linie. Im Tagesverlauf hatte der Blue-Chip-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...