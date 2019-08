Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Das erste Halbjahr sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der bestätigte Ausblick deute für das zweite Halbjahr im Konsumgütergeschäft ein verlangsamtes Wachstum auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent sowie eine um 1,6 Prozentpunkte niedrigere Marge an. Die etwas gedämpfte Entwicklung im zweiten Quartal könnte bei der Aktie zu Gewinnmitnahmen führen./men/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 07:21 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-08-06/09:44

ISIN: DE0005200000