Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Wechselkurseffekte hätten das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Ebitda) begünstigt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Entwicklung im Tagesgeschäft sei dagegen wahrscheinlich schwächer gewesen als am Markt erwartet. Da Anleger zuvor Sorge um die nun bestätigte Prognose gehabt hätten, dürfte die Aktie aber dennoch profitieren./men/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 07:18 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-08-06/10:08

ISIN: DE0006602006