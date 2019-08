Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die UmweltBank (ISIN DE0005570808/ WKN 557080) präsentiert für das erste Halbjahr 2019 erneut positive Zahlen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Das Halbjahresergebnis stieg auf 15,3 Mio. Euro und übertraf damit das Vorjahr um 23,1%. Verantwortlich für den Anstieg waren das gute Provisions- und Handelsergebnis sowie ein sehr starkes Finanzergebnis. Die grüne Bank profitierte besonders im Wertpapiergeschäft und bei ihren Beteiligungen von gestiegenen Erträgen. Unter dem Strich konnte die UmweltBank ihr Geschäftsvolumen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,9% auf 4,3 Mrd. Euro steigern, die Bilanzsumme wuchs um 5,3% auf knapp 3,9 Mrd. Euro. "Wir hatten für das erste Halbjahr mit einem guten Ergebnis gerechnet, die vorliegenden Zahlen sind aber noch besser als erwartet", freut sich Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands. ...

