Guten Morgen,mit dieser Reaktion aus Peking hat keiner gerechnet. Aus der ersten Distanz betrachtet ist sie aber logisch, denn mit der Abwertung der eigenen Währung entziehen die Chinesen den Zöllen die beabsichtigte Wirkung Trumps. Ob dies aus politischer Sicht klug ist, lassen wir offen. Unser erster Eindruck ist, dass eine Rückkehr an den Verhandlungstisch effektiver gewesen wäre, aber Politik ist, wie schon formuliert, auch kein Wunschkonzert. In jedem Fall demonstriert Peking ein neues Selbstbewusstsein.Peking trifft damit die USA doppelt ins Mark. Die Abwertung verbunden mit dem Einfuhrstopp auf amerikanische Agrarprodukte trifft in erster Linie die US-Bauern - Trumps Stammwähler. Offensichtlich hofft Peking damit die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen, wohl in der Hoffnung auf einen neuen, moderateren Präsidenten im kommenden Jahr. Ein riskantes Spiel, denn auch amerikanische Bauern lassen sich nur ungern missbrauchen.

