Tesla verliert in diesem Monat mit J. Eric Purcell einen weiteren wichtigen Manager. Purcell war knapp sieben Jahre bei Tesla und zuletzt für die Fertigungsqualität im Werk Fremont zuständig. Purcell hatte in seiner Zeit bei Tesla verschiedene Positionen in Fremont inne, unter anderem als Leiter der Fertigung für Karosserie, Stanzen und Werkzeugbau. Seit 2016 war er Direktor für die Fertigungsqualität. ...

