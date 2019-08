Saalfelden Leogang (ots) - Das Jazzfestival Saalfelden feiert Geburtstag. Es blickt dabei auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück und schlägt zugleich mit vielen Neuerungen die Brücke in die Zukunft.



Mehr als 70 Konzerte in der Stadt und auf den umliegenden Bergen



Zum 40. Jubiläum werden das Festival und sein Umfeld umgestaltet. Von bisher etwas mehr als 40 Konzerten wird ab 2019 auf über 70 Konzerte aufgestockt, mehr als 50 davon bei freiem Zugang. Es gibt zahlreiche neue Bühnen. Auf dem Stadtplatz wird ein neues Festivalzentrum mit einer eigenen Konzertbühne und einem jungen und attraktiven Gastronomiekonzept geschaffen. Es wird ein Platz, auf dem es brutzelt und brodelt, ein Treffpunkt für Jung und Alt, für Einheimische und internationale Besucher.



Neue Konzertreihe und "Artists in Residence"



Es wurde über ein Jahr lang an dem neuen Konzept gefeilt. Es gibt so viele großartige Künstler und Künstlerinnen, deren Projekte kleinere und intimere Räume brauchen. Der künstlerische Leiter Mario Steidl hat dazu mit Maja Osojnik und Lukas König zwei Artists in Residence nominiert, die gleich mehrere Projekte präsentieren werden - in einem alten, leerstehenden Bezirksgericht ebenso wie in einer Buchbinderei. Weitere Konzerte finden sich beispielsweise in einer Buchhandlung und im Museum Schloss Ritzen. Auf den umliegenden Almen kommen noch einige Überraschungen hinzu - wie etwa eine ganztägig geführte Konzert-Wanderung mit Musikern wie Lukas Kranzelbinder und Jim Black. Ein ganzer Park inmitten des Ortes wird zum musikalischen Treffpunkt im Grünen - mit drei Tagen voller DJ-Sets und Konzerten. Auch die sogenannte "Ranch" - jener Ort, an dem das Festival 1978 aus der Taufe gehoben worden ist - wird dieses Jahr erstmals wieder bespielt.



Programm-Höhepunkte aus der ganzen Welt



Das Festival wird traditionell von einem österreichischen Künstler eröffnet, an den ein Auftragsprojekt vergeben wird. Dieses Jahr fiel die Wahl auf den jungen Bassisten Manu Mayr, der sich in einem Duo mit Susanna Gartmayer präsentieren wird. Christian Muthspiel hat für Saalfelden das 18-köpfige Orjazztra Vienna gegründet und Daniel Riegler präsentiert ebenso ein neues Projekt gemeinsam mit Anthony Coleman. Auch zahlreiche internationale Künstler und Künstlerinnen sind bereits fixiert: Sylvie Courvoisier aus den USA wird mit Ken Vandermark, Nate Wooley und Tom Rainey ihr neues Album präsentieren, ebenso wie die Saxophonistin Anna Webber. Selbstverständlich dürfen auch große Namen der aktuellen Jazz-Szene nicht fehlen: Der Schlagzeuger Jim Black zeigt in Saalfelden ein brandneues Projekt und der Ausnahme-Saxophonist Joshua Redman wird gemeinsam mit Ron Miles, Scott Colley und Dave King eines seiner wenigen Europakonzerte spielen.



40. Int. Jazzfestival Saalfelden



Mehr als 70 Konzerte von 22.-25. August 2019



In Schwimmbädern, Parks und Eisdielen herrscht seit Sommerbeginn Hochbetrieb. Immer mit dabei: Bienen, Wespen und Co - zum Leidwesen der rund 2,8 Millionen Insektengiftallergiker in Deutschland. Weil ihr Körper auf jeden Stich mit einem allergischen Schock reagieren könnte, müssen sie immer ein Notfallset bei sich tragen.



Diese Medikamente helfen Allergikern



Das Allergie-Notfallset befindet sich in einer kleinen Tasche, häufig auffällig gekennzeichnet. In der Regel enthält es drei Medikamente, die direkt nach dem Stich zum Einsatz kommen. Ein flüssiges Antihistaminikum und Kortison zum Schlucken wirken abschwellend und mindern die allergische Reaktion.



Des Weiteren ist eine Adrenalin-Fertigspritze (Autoinjektor), die in den Oberschenkel injiziert wird, wichtiger Bestandteil eines jeden Sets. "Das Adrenalin verengt bei einem Blutdruckabfall die Gefäße. Blutdruck- und Kreislaufprobleme werden dadurch verhindert", erklärt Prof. Dr. Schreml, Dermatologe an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie des Universitätsklinikums Regensburg.



Schnelle Reaktion: Anwendungsablauf der Medikamente vorsorglich durchgehen



Für Insektengiftallergiker ist es essenziell, dass sie die richtige Handhabe ihrer Notfallset-Medikamente kennen - genauso wie Angehörige, Freunde und Kollegen. Schließlich ist der Stich einer Wespe für sie potentiell lebensbedrohlich, da die Allergie zu einem Herz-Kreislauf-Versagen führen kann. "Vom schnellen und korrekten Einsatz der Erste-Hilfe-Medikamente hängt ab, ob die Betroffenen einen Stich unbeschadet überstehen", so Prof. Dr. Schreml. Gerade bei schweren Reaktionen ist neben flüssigem Antihistaminikum und flüssigem Glukokortikosteroid das Handling des Adrenalin-Autoinjektors besonders wichtig. Dieser wurde speziell für Laien entwickelt und kann bereits nach einer kurzen Einweisung unkompliziert bedient werden. Je nach Typ können manche Notfallsets zwei oder mehr Adrenalin-Pens sowie weitere Medikamente enthalten. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Inhalte des Sets entsprechend der jeweiligen Gebrauchsanweisung anzuwenden.



Die Handhabung kann zum Beispiel wie folgt aussehen:

1. Adrenalin-Pen mit der führenden Hand greifen (Rechtshänder rechts,

Linkshänder links).

2. Sicherheitskappe mit der anderen Hand entfernen.

3. Nadelende fest auf die Oberschenkel-Außenseite drücken. Ein

Klicken zeigt an, dass die Injektion erfolgreich war.

4. Für 10 Sekunden Injektor fest an dieser Position halten.

5. Injektionsstelle daraufhin für weitere 10 Sekunden massieren.

6. Notruf (112) wählen - allergischen Notfall melden.

7. Nach 5 bis 15 Minuten einen ggf. vorhandenen zweiten Pen anwenden,

falls keine Besserung eintritt oder Hilfe gekommen ist. Weil auch Kinder eine allergische Reaktion auf Insektengift entwickeln können, sollten sie im Umgang mit dem Notfallset genauso sicher sein wie Erwachsene. Prof. Dr. Schreml weiß: "Bei kleineren Kindern müssen die Eltern oder Betreuer den korrekten Einsatz des Adrenalin-Pens kennen." Für Kinder stehen Notfall-Pens mit geringerer Dosierung des Adrenalins zur Verfügung.



Zum Experten:



Prof. Dr. med. Schreml ist Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie am Universitätsklinikum Regensburg. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehören u.a. die Leitung für die Bereiche Allergologie, Dermatohistologie sowie experimentelle Dermatologie und die stellvertretende Leitung/Koordination des Hautkrebszentrums.



Weitere Informationen zur Feststellung und Behandlung von Insektengiftallergien gibt es unter www.insektengiftallergie.de. Die Initiative Insektengiftallergie bietet Patienten, Angehörigen und Interessierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von Wespen, Bienen, Hornissen und Hummeln. Ziel der Initiative ist die Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren von Insektenstichen, die Auslöser sowie die Behandlung der daraus resultierenden Allergie.



