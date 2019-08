BVB-Aktie: Bankhaus Lampe bestätigt 'Kaufen'-Empfehlung und erhöht Kursziel auf 12,00 EUR DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Research Update BVB-Aktie: Bankhaus Lampe bestätigt 'Kaufen'-Empfehlung und erhöht Kursziel auf 12,00 EUR 06.08.2019 / 10:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf, stuft die BVB-Aktie in ihrem aktuellen "Research Update"-Studie vom 06. August 2019 erneut mit einer "Kaufen" Empfehlung und einem erhöhten Kursziel von 12,00 EUR (zuvor 10,00 EUR) ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rubrik "Kapitalmarktbewertung" unter www.bvb.de/aktie. Dortmund, den 06. August 2019 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations 06.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: 0231/ 90 20 - 2746 Fax: 0231/ 90 20 - 852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 852429 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 852429 06.08.2019 ISIN DE0005493092 AXC0107 2019-08-06/10:18