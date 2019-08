Nach der Finanzkrise erlebte die deutsche Wirtschaft einen jahrelangen Höhenflug. Doch damit ist es nun vorbei. Insolvenzexperten haben die Branchen identifiziert, denen im Abschwung die größten Pleiterisiken drohen.

Gewinnwarnungen und Stellenstreichungen beherrschten bereits in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen. Der weltweit größte Autozulieferer Bosch ist nur das jüngste Beispiel.

Nun dürften auch die Insolvenzzahlen steigen: "Nachdem die Unternehmensinsolvenzen im zweiten Halbjahr 2018 weiter zurückgegangen sind, sehen wir im ersten Halbjahr 2019 einen leichten Anstieg der eröffneten Verfahren", sagt Jens Decieux, Mitglied der Geschäftsleitung des Insolvenz-Datenspezialisten STP Business Information. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres deutschlandweit knapp 4000 Unternehmensinsolvenzen eröffnet, davon 134 in Eigenverwaltung. Insbesondere in wirtschaftlich wichtigen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen sei eine Trendwende bei den Insolvenzzahlen spürbar, konstatiert Decieux. Welche Kanzleien und Verwalter davon profitieren konnten, zeigt das Halbjahres-Insolvenzverwalterranking von STP und WirtschaftsWoche. Klar ist: die goldenen Zeiten für die deutsche Wirtschaft sind vorerst vorbei. Gleich in mehreren Branchen machen Sanierer und Verwalter Krisenpotenzial aus.

"Ich rechne mit einem Konjunktureinbruch ähnlich wie 2008", sagt etwa Michael Pluta, der einst die Modellbahnbauer Märklin rettete und dessen Kanzlei seit Jahren zu den führenden Insolvenzspezialisten im Lande zählt. "Wir sind im Prinzip schon mittendrin", sagt Pluta, "die weltweiten Risiken nehmen zu, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...