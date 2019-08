Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Washtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Kursabschwung nach dem verhaltenen Start des Waschanlagenhersteller in das laufende Jahr sei übertreiben gewesen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der günstigen Bewertung ergebe sich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 08:22 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-08-06/10:22

ISIN: DE0007507501