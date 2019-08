Evotec: Neue Kursfantasie dank dieser Nachricht

Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) ist an der Börse zuletzt unter deutlichen Verkaufsdruck geraten. Seit dem 18-Jahres-Hoch von Ende Juli bei 26,91 Euro ging es für den Kurs um 11 Prozent nach unten (aktuell: 23,89 Euro). Trotz der jüngsten Rücksetzer bleibt das Pharma- und Biotech-Unternehmen weiterhin vielversprechend.

Wieder eine Erfolgsmeldung

Erst vor kurzem hat Evotec wieder einige gute Nachrichten verkündet. So wurden in einer Phase-1/2a-Studie aus der Kooperation mit Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) sämtlichen primären Endpunkte erreicht. Ziel der Studie war es, Sicherheit, Wirksamkeit und Dosierungsbereich von BAY1817080 in der Behandlung von Patienten mit chronisch refraktärem Husten zu bewerten.

