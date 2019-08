EMX Royalty ist weltweit im Royalty-Sektor unterwegs. In Serbien besitzt das kanadische Unternehmen aussichtsreiche Verträge über Lizenzgebühren. Vor allem das Timok-Projekt könnte sich zu einer "Goldgrube" entwickeln.

Strategisches Langfristpotenzial in Serbien

"Das ist ein Company-Maker, der im Portfolio eingebettet ist", sagte kürzlich David Cole, CEO und President von EMX Royalty (1,85 CAD | 1,22 Euro; CA26873J1075) in einem Interview mit Maurice Jackson von Proven and Probable. Cole bezieht sich dabei auf das Timok-Kupfer-Gold-Projekt, das der chinesischen Bergbaugesellschaft Zijin Mining zu 100 Prozent gehört. Dennoch hat EMX Zugriff auf Entwicklungen des Projekts. Das geht über eine Lizenzgebühr, die EMX an dem Projekt besitzt. Dabei bekommt EMX eine 0,5 prozentige Net Smelter Royalty (NSR) von der zukünftigen Produktion. Das heißt, wenn Zijin mit der Förderung beginnt, verdient EMX ohne weiteres Zutun kontinuierlich mit.

Coles Kupferpotenzial in Serbien

Das Timok-Projekt der chinesischen Partner Zijin umfasst eine riesige Menge an Kupfer und auch Gold. In der oberen Zone, die zu 100 % Zijin gehört, befinden sich voraussichtliche Reserven von 27,1 Mio Tonnen Gestein mit 3,3 % Kupfer und 2,1 Gramm Gold je Tonne. Das bedeutet: 1,7 Milliarden Pfund Kupfer und 516.000 Unzen Gold. Der Minenaufbau hat bereits begonnen und es wird aus heutiger Sicht ein 10-jähriges Untertagebau-Minenleben erwartet. "Wir haben Gerüchte gehört, dass sie (Zijin Mining; Anmerkung der Redaktion) darüber nachdenken, es in 2020 vorzuverlegen, aber gehen wir mal von 2022 aus", sagte David Cole über den erwarteten Beginn der Förderung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...