Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 351 auf 360 Euro angehoben. Der Luxusgüterhersteller bleibe der aussichtsreichste Wert innerhalb der Branche, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 06:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-08-06/10:38

ISIN: FR0000121014