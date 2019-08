Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering nach den jüngsten Verlusten von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 545 auf 540 Euro gesenkt. In Nordamerika sollte sich das Geschäft mit der Marke Gucci im zweiten Halbjahr erholen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den längerfristigen Aussichten des Luxusgüterherstellers sei aber Vorsicht angebracht. Das Unternehmen müsse stärker mit neuen Produkten punkten./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 06:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-08-06/10:49

ISIN: FR0000121485