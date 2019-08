Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt ging zum Wochenstart in eine neue Runde, so die Analysten der Nord LB. China habe die jüngsten Zollankündigungen durch Trump mit einer Abwertung der eigenen Währung gekontert. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -1,80%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -2,29%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -2,87%) hätten entsprechend negativ reagiert. ...

