Die USA hat ein Problem: Allein 2019 gab es in der USA laut der NGO "Gun Violance Archive" 255 Massenerschießungen mit tausenden Opfern. Als Massenerschießung wird dabei ein Vorfall gewertet, bei dem mindestens vier Menschen erschossen wurden, der Schütze selbst wird nicht dazugezählt.Auch am vergangenen Wochenende kam es zu zwei tragischen Amokläufen in Dayton, Ohio, und El Paso, Texas. Am Montag hat der US-Präsident den Familien, Freunden und Bekannten der Opfer sein Mitleid ausgesprochen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...