Das Analysehaus RBC hat Beiersdorf nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Das zweite Quartal habe durch die Bank den vom Konsumgüterhersteller veröffentlichten Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er wundere sich aber über die gesunkenen Marketing- und Vertriebsausgaben, nachdem Beiersdorf früher im Jahr zusätzliche Investitionen angekündigt habe./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 02:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 02:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-08-06/10:55

ISIN: DE0005200000