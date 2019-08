Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 5,80 auf 5,65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Da sich das Umfeld in Mexiko eintrübe, habe er das Kursziel etwas angepasst, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings blieben die Aktien attraktiv. Im Mexiko-Geschäft nehme der Gegenwind nach Jahren des starken Wachstums zwar zu, noch gebe es aber keine Beweise für einen bevorstehenden deutlichen Gewinnrückgang./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-08-06/11:10

ISIN: ES0113211835