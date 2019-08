Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Bestellungen bei dem Maschinenbauer müssten anziehen, um die Konsensschätzung für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal verfehlte Schätzungen für den Auftragseingang seien enttäuschend. Eine Erholung im zweiten Halbjahr sei zudem wegen dem schwächelnden wirtschaftlichen Umfeld unsicher./elm/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-08-06/11:13

ISIN: DE0006602006