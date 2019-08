Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 81 auf 94 Euro angehoben. Nach einem starken zweiten Quartal sei das Verhältnis von Risiko und Chancen der Aktie ausgeglichener, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Gewinnwachstum scheine den Zenit erreicht zu haben. Er erwarte ein nicht mehr ganz so schwungvolles zweites Halbjahr sowie Gesamtjahr 2020./elm/mis

