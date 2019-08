Am Montag hat Linde erneut die Prognosen angehoben. Während viele Konzerne unter Handelskrieg und Konjunktursorgen leiden, laufen die Geschäfte beim Industriegaseriesen weiter wie geschmiert. Bei den Anlegern kommt das gut an. Seit Jahresbeginn ist die Aktie nach Adidas und RWE der drittstärkste Wert im DAX.Gründe für die krisenfeste Geschäftsentwicklung und die erneute Prognoseanhebung bei Linde gibt es gleich mehrere. So setzt der Konzern auf Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen, um mögliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...