Über das Wochenende hat der chinesische Yuan deutlich abgewertet. Gegenüber dem US Dollar ist die Marke von sieben Yuan je US Dollar nach elf Jahren das erste Mal überschritten worden. Das macht chinesische Exporte billiger und wirkt der neuen US-Handelspolitik entgegen. Donald Trump wird das nicht gefallen. Bisher hatte die chinesische Notenbank die Marke von sieben über eine Dekade lang verteidigt. Die Aktion wurde von der chinesischen Seite als Maßnahme gegen den zunehmenden Protektionismus bezeichnet.



Unter Experten galt die Marke von sieben Yuan je US Dollar lange Zeit als "rote Linie", die die chinesische Notenbank nicht überschreiten werde. Heute Morgen gehen Gerüchte um, dass die Regierung in Peking die Abwertung der Währung als gezielte Reaktion auf die jüngsten Zölle im Handelskrieg mit den USA beschlossen hat. Eröffnet sich hier gerade ein neues Spielfeld für weitere Streits zwischen China und den USA?



