Der Dow Jones kam in den letzten Tagen und vor allem Stunden deutlich unter Druck. Dabei kam dieser Rücksetzer alles andere als unerwartet. Für Trader war es ein dankbares Setup, welches bereits vor Wochen hier auf Trading-Treff vorgestellt wurde. Schauen wir uns nun an, wie genau der Dow sich an seinen Plan hielt. Am 06.07.2019 schrieb ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...