In einem aktuellen Anleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die iMPREG-Anleihe der CIPP Technology Solutions A/S (WKN A19YND) weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen ein.

Die iMPREG Group habe in den vergangenen Jahren einen guten Kundenstamm mit einer hohen Treue aufgebaut, so die Analysten. Aufgrund der soliden Zahlen des Unternehmens und der erwarteten weiteren positiven Entwicklung in den neuen Märkten USA und Asien in Verbindung mit der Rendite auf Endfälligkeit in Höhe von 6,88% p.a. (Kurs 102% am 05.08.2019) sei die Anleihe daher weiterhin "attraktiv".

iMPREG-Anleihe 2018/21

ANLEIHE CHECK: Die im März 2018 emittierte besicherte Mittelstandsanleihe der CIPP Technology Solutions A/S ist mit einer variablen Verzinsung (3 Monats-Euribor + 800 Basispunkte, Euribor floor at 0%) ausgestattet (Zinstermin vierteljährlich am 04.01., 04.04., 04.07. und 04.10.) und hat eine dreijährige Laufzeit vom 04.04.2018 bis zum 04.04.2021. Im Rahmen der Emission wurden 30 Mio. Euro ...

