Wirecard konnte sich in den vergangenen Tagen nicht vom allgemeinen Abwärtstrend an den Märkten frei machen. Die Aktie fiel unter 150 Euro und ist damit vor den Quartalszahlen am Mittwoch noch attraktiv. Wir rechnen mit einer positiven Reaktion und einem Anlauf auf den technischen Widerstand. Daher empfehlen wir den Turbo-Bull GA7QR6 von Goldman Sachs. Die vollständige Analyse mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...