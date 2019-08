Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18,30 auf 19,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Investoren sei die Zustimmung zur Fusion von T-Mobile US und Sprint sowie der Einfluss des Aufbaus eines vierten deutschen Mobilfunknetzwerks entscheidend, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Kursziel erhöhe er wegen einer erwartet höheren Bewertung für German Towers, um kürzliche Übernahmen und Käufe zu reflektieren./elm/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2019 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-08-06/11:36

ISIN: DE0005557508