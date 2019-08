Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und die Aktien der Deutschen Post, Wirecard, Varta, Tesla, BYD und JinkoSolar. Der DAX stabilisiert sich am Dienstag, nachdem er aufgrund der Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China zuvor schwer unter Druck geraten ist. Die 3-Tage-Regel und einige charttechnische Faktoren sprechen dafür, dass der Ausverkauf tatsächlich beendet sein könnte. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung die positive Überraschung bei der Deutschen Post, die anstehenden Wirecard-Zahlen, die "Wunder-Aktie" Varta, die schon wieder positiv überrascht, die beiden weltweit dominierenden Verkäufer von Elektroautos, BYD und Tesla und um die Perspektiven für JinkoSolar in den kommenden Wochen. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.