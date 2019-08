Moody's Analytics, ein globaler Anbieter von Finanzinformationen, hat die Auszeichnung "Best Reporting System Provider" in den 2019 Waters Rankings erhalten. Dieser Preis ist die Anerkennung für die regulatorische Berichtslösung des Unternehmens.

Für Banken und Versicherungsunternehmen ist es unerlässlich, mit den Änderungen der regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten. Unsere End-to-End-Lösung umfasst den gesamten Reporting-Prozess und erstellt 3.000 verschiedene Arten regulatorischer Berichte, die über 50 Jurisdiktionen abdecken. Sie liefert automatisch alle erforderlichen Aktualisierungen weit vor Ablauf der jeweiligen Fristen. Dies erleichtert es unseren Kunden, ihre Berichte zu überprüfen, abzugleichen, zu auditieren und auszuwerten.

Das Team für Regulierungsüberwachung von Moody's Analytics verfügt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit auf lokaler und internationaler Ebene über fundiertes Know-how. Das Team überwacht mehr als 100 Supervisor-Websites, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die benötigten Updates rechtzeitig erhalten.

"Vorschriften ändern sich so häufig und so schnell, dass es schwer fallen kann, auf dem Laufenden zu bleiben", erklärte Nicolas Degruson, Director-Product Management. "Die Aufbereitung und Pflege aller erforderlichen Informationen umfasst aufwändige Aufgaben, und Firmen greifen häufig auf mehrere Anbieter zurück, um die verschiedenen Aspekte des Prozesses abzudecken. Moody's Analytics hingegen bietet eine einzige, integrierte Lösung, die unser regulatorisches Know-how, unsere detaillierten Kenntnisse der Risiken und unsere preisgekrönte Technologie kombiniert."

Die nächste Generation unserer Software für regulatorische Berichterstattung ist jetzt erhältlich. Wenn die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung implementiert ist, übernimmt Moody's Analytics neben der Bereitstellung der vorgeschriebenen Updates auch das Hosting sowie die Infrastruktur- und Softwareverwaltung.

Mit dieser Auszeichnung wurde Moody's Analytics bereits zum vierten Mal in Folge in den Waters Rankings geehrt. Im Jahr 2016, 2017 und 2018 wurde das Unternehmen als "Best Credit Risk Solution Provider" ausgezeichnet.

"Die Waters-Rankings, die nun in ihrem 17.Jahr stattfinden, würdigen führende Technologien, Dienstleistungen und Anbieter der Kapitalmärkte", erklärte Victor Anderson, Global Content Director bei WatersTechnology. "Die Rankings gehören zu den branchenweit prestigeträchtigsten Auszeichnungen, weil sie ausschließlich von unseren Lesern bestimmt sind und auf deren realer Praxiserfahrung mit unterschiedlichen Anbietern und Lösungen beruhen."

Dies ist eine weitere Ergänzung der stetig wachsenden Liste der Preise und Auszeichnungen des Unternehmens.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Finanzinformationen und Analysetools, die Unternehmen dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, umfangreiche Informationsressourcen und der innovative Einsatz von Technologien helfen unseren Kunden, sich auf einem sich entwickelnden Markt sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und zu einem nahtlosen Kundenerlebnis beitragen. Wir schaffen Vertrauen in Tausende von Unternehmen weltweit, mit unserem Engagement für Exzellenz, unserem offenen Denkansatz und unserem Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse. Für weitere Informationen über Moody's Analytics besuchen Sie unsere Website oder verbinden Sie sich mit uns über Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2018 Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 13.200 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

