Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250, Scale) hat einen weiteren Asset-Management-Erfolg erreicht, so die publity AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für die PREOS Real Esate AG wurde nun der Kauf eines Büro- und Technik-Centers in zentraler Innenstadtlage von Lüdenscheid, unweit von Dortmund, begleitet. Das Ensemble besteht aus vier Büroimmobilien und einem Parkhaus mit 193 Stellplätzen. Die Gebäude weisen insgesamt eine Mietfläche von rund 10.100 Quadratmetern auf und sind zu 90 Prozent vermietet. Hauptmieter ist die Stadt Lüdenscheid mit einer Mietfläche von 2.900 Quadratmetern. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge im Objekt (WALT) beläuft sich auf sechs Jahre. Das Closing der Transaktion wird noch im dritten Quartal erwartet. ...

